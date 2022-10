Prinses Amalia bovenaan interviewlijst van Robbert Rodenburg

Robbert Rodenburg heeft voor zijn onlineserie Open Kaart al heel wat bekende Nederlanders mogen interviewen, maar toch heeft de vlogger nog wel een lijstje. Bovenaan staat “iemand van het koningshuis, zoals Amalia bijvoorbeeld”, zei Rodenburg tegen het ANP.

Hoewel hij gravin Eloise, met wie hij bevriend is, al te gast heeft gehad zou hij graag nog iemand uit haar familie spreken. “Ik denk dat dat in Nederland toch wel de grootste naam is. Of Mark Rutte misschien. Iemand die je privé niet zo goed kent.”

Rodenburg maakt donderdag tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala kans om de Televizier-Ster te winnen voor de beste onlineserie. De nominatie omschrijft hij als “een bekroning, waardering”. Maar met het programma de overstap maken naar televisie, ziet hij voorlopig niet gebeuren. “Mensen kunnen dit kijken op een eigen moment. Ik heb niet met tv-bazen te maken, dat vind ik wel een luxe.”