Prinses Amalia draagt bekende outfit van koningin Máxima

Prinses Amalia verscheen donderdagochtend in een outfit uit de garderobe van haar moeder, koningin Máxima. De prinses was samen met koning Willem-Alexander bij de Bijzondere Verenigde Vergadering van de Eerste en de Tweede Kamer.

Amalia arriveerde in een rode mantel en jurk bij de Grote Kerk in Den Haag. Het geheel werd eerder gedragen door koningin Máxima tijdens Amalia’s installatie bij de Raad van State in 2021. De mantel kwam zelfs eerder deze week nog in beeld, toen het koningspaar groothertog Guillaume en groothertogin Stephanie van Luxemburg ontving.

Tijdens de bijeenkomst vierden politici dat het precies tachtig jaar geleden is dat het parlement voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog weer bijeenkwam. Naast politici waren ook leden van de Raad van State, burgemeesters en militairen aanwezig.