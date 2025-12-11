Prinses Amalia draagt glinsterende avondjurk tijdens staatsbanket

Prinses Amalia draagt een nieuwe avondjurk tijdens het staatsbanket voor Finland. Het is een lichtbeige jurk met een geborduurd lijfje en een glinsterende rok. Royaltyjournalist Josine Droogendijk schrijft op haar website Modekoningin Máxima dat het om een ontwerp van de Britse modeontwerpster Jenny Packham gaat.

Het diadeem in Amalia’s haar is de diamanten bandeau uit 1937.

Koningin Máxima draagt een rode avondjurk met ballonmouwen van Claes Iversen. Deze droeg zij eerder tijdens een staatsbezoek van Frankrijk in 2023.