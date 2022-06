Prinses Amalia droeg jurk van Máxima’s geliefde modehuis Natan

Prinses Amalia droeg vrijdagavond een jurk van het door haar moeder geliefde modehuis Natan. Dat schrijft royaltydeskundige Josine Droogendijk, bekend van modekoninginmaxima.nl, op haar website.

Lang was onduidelijk waar de jurk vandaan komt, omdat het koningshuis in principe niet de namen van de ontwerpers van de kleding deelt. Veel fans dachten dat de jurk van Marchesa Notte was, maar Droogendijk zag al snel dat de naden niet overeenkwamen met die jurk.

Verder droeg de prinses voor haar eerste officiële galadiner ter ere van de achttiende verjaardag van de Noorse prinses Ingrid Alexandra de huwelijksdiadeem van haar moeder. Koningin Máxima kiest zelf ook vaak voor het modehuis Natan, maar droeg vrijdagavond een rode galajurk van de ontwerper Jan Taminiau. Ingrid Alexandra had zelf een tiara op van haar betovergrootmoeder, prinses Ingeborg van Denemarken.

Voor Amalia is het haar eerste officiële reis als Prinses van Oranje, maar dit is de tweede officiële plichtpleging voor haar. Het eerste officiële optreden als prinses was een dag na haar achttiende verjaardag. Toen werd zij door haar vader, koning Willem-Alexander, binnengeleid in de Raad van State.