Prinses Amalia heeft het ‘ontzettend leuk’ in Amsterdam

Prinses Amalia is blij dat ze weer in Amsterdam kan wonen en heeft het “ontzettend leuk” in de hoofdstad. Dat vertelde ze tijdens Koningsdag in Doetinchem aan de NOS. De prinses woonde en studeerde in 2023 in Madrid omdat ze in Nederland ernstig werd bedreigd.

Begin deze maand was Amalia nog even in Madrid om de stad met een plaquette te bedanken voor de steun. “Ik vond heel belangrijk om Madrid op die manier te bedanken, want ze hebben zo ontzettend veel voor mij gedaan”, aldus de 21-jarige. “En nu weer terug in Amsterdam en gewoon het weer ontzettend leuk hebben.”

Amalia begon in 2022 aan de studie Politics, Psychology, Law and Economics aan de Universiteit van Amsterdam. “Ik ben goed m’n best aan het doen met m’n studie dus we gaan het zien waar dat eindigt”, zei ze daarover.