Prinses Amalia komt met schip aan op Curaçao: een intensieve reis

Prinses Amalia, koning Willem-Alexander en koningin Máxima komen woensdag aan het einde van de dag, na een vaart van ruim zeven uur, aan op Curaçao. Op het schip van defensie vertelde Amalia voor het eerst kort hoe ze haar kennismakingsbezoek aan het Caribisch deel van Nederland ervaart: “een intensieve reis”.

Woensdagochtend lokale tijd stapten Amalia, koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan boord van Zr. Ms. Holland. Daar kregen ze uitleg over het werk van defensie in het Caribisch gebied. Het ondersteunen bij drugsvangsten is een belangrijke taak.

Daarvoor wordt een zogenoemde FRISC gebruikt, een snelle boot die meevaart op de Holland. Het koninklijk gezelschap nam woensdag plaats in de boot en kreeg een demonstratie, maar dat was zeker niet het enige: ook het koningspaar en prinses Amalia mochten even aan het roer van het razendsnelle bootje.

De tocht op Zr. Ms. Holland was zeker niet voor iedereen een pretje. Verscheidene mensen kregen door de pittige golven tussen Curaçao en Aruba last van zeeziekte, maar de koning niet. Die is met zijn jaren bij de marine wel wat gewend. Gelukkig voor zijn oudste dochter kon hij haar ook enkele tips geven. Zo legde hij uit dat je het beste met je voeten in de richting van de golven kan staan. “Dan heb je er het minste last van”, verzekerde hij.