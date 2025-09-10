Prinses Amalia krijgt gesigneerde Ajaxshirts van Femke Halsema

Prinses Amalia heeft woensdag twee gesigneerde Ajaxshirts gekregen van burgemeester Femke Halsema, van de mannen en de vrouwen. De burgemeester had Amalia uitgenodigd in haar ambtswoning in Amsterdam om de prinses de gelegenheid te geven de hoofdstad en haar inwoners beter te leren kennen.

De oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima kreeg ook een symbolisch cadeau: een kei uit de Dam. “De kei symboliseert Amsterdam en alles wat de stad te bieden heeft”, was de gedachte. “En het is ook een beetje een waarschuwing, voor de hakken”, grapte Halsema.

De 21-jarige Amalia, die studeert in de Nederlandse hoofdstad, treedt met het bezoek in de voetsporen van haar vader. Willem-Alexander werd toen hij net zo oud was ook ontvangen door de hoofdstad, destijds op uitnodiging van burgemeester Ed van Thijn.

Amalia neemt ook deel aan een lunch met Amsterdammers die een belangrijke rol vervullen in of voor de stad. Stadsdichter Ellen Deckwitz sluit het bezoek af met de voordracht van een gedicht over Amsterdam.