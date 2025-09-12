Prinses Amalia met koningin Máxima mee naar New York voor VN

Prinses Amalia gaat later deze maand met koningin Máxima mee naar New York. De troonopvolgster reist met haar moeder mee om mee te kijken bij haar werkzaamheden als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor financiële gezondheid. Het is de eerste keer dat Amalia (21) haar moeder vergezelt bij een reis voor de Verenigde Naties.

De prinses sluit op dinsdag 23 september bij haar moeder aan voor de opening van de 80e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN). Haar moeder is een dag eerder al in de Verenigde Staten voor een bijeenkomst in Washington D.C.

In New York staan overleggen op het programma met regeringsvertegenwoordigers van landen en ontwikkelingsorganisaties over het verbeteren van financiële gezondheid. Op donderdag 25 september biedt koningin Máxima haar eerste jaarverslag in haar functie aan secretaris-generaal António Guterres aan.

In 2022 vertelde Máxima tijdens een VN-reis naar Senegal en Ivoorkust al dat haar oudste dochter geïnteresseerd was in het VN-werk van haar moeder. Volgens Máxima had de toen 18-jarige Amalia aangegeven graag eens als “tassendrager” met haar moeder mee te gaan.