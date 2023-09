Prinses Amalia na de zomer terug de collegebanken in

Voor prinses Amalia is maandag het collegejaar weer van start gegaan. De 19-jarige prinses is begonnen aan het tweede jaar van haar opleiding Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) aan de Universiteit van Amsterdam.

Vlak voor de zomervakantie stond de prinses van Oranje tijdens een fotosessie op het strand bij Den Haag de pers te woord over onder meer haar studie. Ze vertelde “vrij blij” te zijn met de resultaten die ze “tot op het moment” had behaald. Ook haar ouders stelden toen “heel trots” te zijn.

Het eerste jaar van de studie van prinses Amalia verliep stormachtig. Nadat de prinses voor haar studie in Amsterdam was gaan wonen, maakten haar ouders in oktober bekend dat Amalia vanwege bedreigingen weer thuis woonde. Tijdens de fotosessie op het strand vertelde ze “dankbaar” te zijn voor de manier waarop de universiteit haar steunt en helpt. “Dat zij zo met mij meedenken in mijn situatie.” Of de prinses dit studiejaar wel weer in Amsterdam woont, of wellicht ergens anders, is niet bekend.