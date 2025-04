Prinses Amalia ontvangt Omaanse onderscheiding

Prinses Amalia heeft dinsdag tijdens het inkomende staatsbezoek van de sultan van Oman een Omaanse koninklijke onderscheiding gekregen. De oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima kreeg een lintje van de eerste klasse in de Orde van de Renaissance, de op twee na hoogste orde van Oman. Dat meldt het Omaanse staatspersbureau ONA.

Het is traditie dat bij staatsbezoeken onderscheidingen worden uitgewisseld. Voor Amalia is dat nog relatief nieuw: vorig jaar was ze er voor het eerst bij tijdens bezoeken uit Portugal en Spanje. Tijdens het staatsbanket dinsdagavond in het Koninklijk Paleis droeg Amalia haar nieuwe onderscheiding met bijbehorend ordelint.

Voor de koning en koningin waren er overigens ook lintjes. Zo kreeg Willem-Alexander een onderscheiding in de Orde van Al-Said, de hoogste ridderorde van Oman, en aan Máxima werd de eerste klasse in de Orde van Oman, de op een na hoogste ridderorde, verleend.

Sultan Haitham bin Tarik van Oman kreeg op zijn beurt een onderscheiding in de Orde van de Nederlandse Leeuw.