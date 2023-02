Prinses Amalia praat met ouderen op Saba over oma Beatrix

Prinses Amalia heeft donderdag gesproken met oudere bewoners van het eiland Saba, de laatste bestemming van het kennismakingsbezoek van de prinses aan het Caribisch deel van Nederland. Ze sprak met senioren in het Eugenius Johnson Center, een buurthuis in het dorp Windwardside, over wonen op het eiland, maar ook over haar oma prinses Beatrix.

De bewoners van het Caribisch deel van Nederland lijken nogal gesteld te zijn op Beatrix, want donderdag was niet de eerste keer dat de 85-jarige prinses aan bod kwam. “Je oma liep hier toen de berg op”, blikt een van de ouderen terug op een bezoek van de prinses. Amalia herinnert zich dat haar oma dat toen in een recordtijd deed. “Klopt, en op hakken!”, vulde de vrouw aan.

Wat de bewoners betreft, hoeft de 19-jarige Amalia het eiland voorlopig niet te verlaten. Als ze dat dan toch doet donderdagavond, moet ze maar snel terugkomen, zo krijgt ze te horen. “Als de winter of de regen je in Nederland te veel wordt, kom je maar terug”, zei één van haar tafelgasten. Amalia benadrukte dat ze de huisjes en de heuvels op het eiland zo mooi vindt en ze kreeg een compliment over haar blouse, een witte met geborduurde bloemen. “Online gekocht”, reageerde de prinses daarop.

Voor het gesprek gaven de ouderen een optreden voor het koninklijk gezelschap. Ze zongen een nummer over kokosnoten en er werd gitaar gespeeld. Ook werd er gebeden: koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia sloten allen hun ogen om mee te bidden. Vlak daarvoor kreeg het gezelschap een demonstratie kantklossen, een vorm van borduren die veel gebruikt wordt op het eiland. Koningin Máxima vertelde de omstanders dat er nog steeds een tafelkleed in de familie is dat koningin Juliana ooit op Saba kreeg. Ze verzekerde de eilandbewoners één ding: “we gaan er heel voorzichtig mee om”.