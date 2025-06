Prinses Amalia telt de dagen af tot ze weer paard kan rijden

Prinses Amalia kan niet wachten om weer paard te gaan rijden nadat ze enkele weken geleden een arm brak bij een val van haar paard. Dat vertelde ze maandag bij het gesprek met de pers na afloop van de zomerfotosessie in de tuin van Paleis Huis ten Bosch. “Ik ben de dagen aan het aftellen tot ik weer in het zadel mag”, aldus de Prinses van Oranje, die na de fotosessie haar arm weer in een sling droeg.

De prinses vertelde ook hoe haar arm “in een vervelende hoek” lag nadat ze van het paard was gevallen. “Toen dacht ik: oei, die doet het niet meer”, blikte de prinses terug.

Ze maakte van de gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken die haar “zulke goede zorgen hebben geleverd”. “Van het ambulancepersoneel, van de chirurg tot aan alle verpleegsters in het ziekenhuis”, zei ze. De komende tijd moet ze herstellen, maar dat gaat goed, zei ze. “Dus ik ben heel erg blij.”

Ze vertelde ook dat ze, nadat ze na de operatie aan haar arm uit het ziekenhuis was ontslagen, meteen weer naar haar paard toe is gegaan. “Ik heb hem een koekje gegeven en even gezegd van oké, ‘painful’, maar maakt niet uit, volgende keer beter.”