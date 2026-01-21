Prinses Amalia vergezelt koningspaar bij Olympische Winterspelen

Prinses Amalia gaat volgende maand met haar ouders mee naar de Olympische Winterspelen in Italië. De prinses van Oranje vergezelt koning Willem-Alexander en koningin Máxima op 6 februari bij de openingsceremonie en op 7 februari brengt zij met haar ouders een bezoek aan het Olympisch Dorp. Het koningspaar zelf gaat van 5 tot en met 10 februari naar de Spelen.

Demissionair premier Dick Schoof is ook aanwezig op 6 en 7 februari. De Olympische Winterspelen van 2026 worden van 6 tot en met 22 februari 2026 gehouden in de Noord-Italiaanse steden Milaan en Cortina d’Ampezzo. De openingsceremonie vindt plaats in stadion San Siro in Milaan. De sluitingsceremonie wordt gehouden in Verona.

Koning Willem-Alexander is uitgenodigd voor de Spelen als erelid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).