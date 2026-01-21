Abonnementen

Prinses Amalia vergezelt koningspaar bij Olympische Winterspelen

Vorsten

21/01/2026 10:20 am

Prinses Amalia gaat volgende maand met haar ouders mee naar de Olympische Winterspelen in Italië. De prinses van Oranje vergezelt koning Willem-Alexander en koningin Máxima op 6 februari bij de openingsceremonie en op 7 februari brengt zij met haar ouders een bezoek aan het Olympisch Dorp. Het koningspaar zelf gaat van 5 tot en met 10 februari naar de Spelen.

Demissionair premier Dick Schoof is ook aanwezig op 6 en 7 februari. De Olympische Winterspelen van 2026 worden van 6 tot en met 22 februari 2026 gehouden in de Noord-Italiaanse steden Milaan en Cortina d’Ampezzo. De openingsceremonie vindt plaats in stadion San Siro in Milaan. De sluitingsceremonie wordt gehouden in Verona.

Koning Willem-Alexander is uitgenodigd voor de Spelen als erelid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Het nieuwste nummer

Cover Vorsten
Verras een ander met een Vorsten!
Bestel het nieuwe nummer
Word met korting abonnee