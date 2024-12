Prinses Amalia viert 21e verjaardag

Prinses Amalia viert zaterdag haar 21e verjaardag. Zoals altijd doet ze dat niet in de schijnwerpers, want volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is de verjaardag van de troonopvolgster een privéaangelegenheid.

Tijdens de fotosessie van afgelopen zomer zei Amalia onder meer dat ze ernaar uitkeek om mensen “met interessante achtergronden” te ontmoeten en van hen te mogen leren. Tijdens de Olympische Spelen van Parijs ging ze met haar ouders en zus Alexia mee om Nederlandse sporters aan te moedigen. Ze zag daar onder meer hoe springruiter Maikel van der Vleuten brons won. Volgende week is Amalia nog aanwezig bij het staatsbanket, tijdens het staatsbezoek van de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa aan Nederland op dinsdag en woensdag.

De prinses heeft al een paar verjaardagscadeaus gehad. Zo bracht de postdienst van het eiland Sint Maarten, dat onderdeel is van het Koninkrijk der Nederlanden, een speciale gouden postzegel uit. In Madame Tussauds in Amsterdam staat sinds woensdag een wassen beeld van Amalia. Bezoekers van het wassenbeeldenmuseum konden daar een verjaardagsboodschap achterlaten.