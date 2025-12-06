Prinses Amalia viert 22e verjaardag

Prinses Amalia viert zondag haar 22e verjaardag. Het is niet bekend hoe de prinses haar verjaardag viert. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) laat desgevraagd weten dat de verjaardag van de prinses “een privéaangelegenheid” is.

Amalia is in september begonnen met haar opleiding aan het Defensity College. Ze volgt daar de komende twee jaar een werkstudentprogramma waarin ze wordt opgeleid tot militair reservist. Ze combineert dit met de bachelor Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam.

Musicalactrice Renée van Wegberg vertelde in november in Shownieuws dat ze samen met de Marinierskapel der Koninklijke Marine een verjaardagsoptreden voor de prinses verzorgt in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. De RVD laat weten dat Amalia “geen betrokkenheid heeft” bij het optreden.