Prinses Amalia viert dit weekend eindelijk zomerse verjaardag

Prinses Amalia viert komend weekend haar achttiende verjaardag. De prinses was in december al jarig, maar ze heeft altijd gedroomd van een zomerfeest, zo vertelden haar ouders woensdagmiddag tijdens een persgesprek aan het einde van het staatsbezoek aan Oostenrijk.

“Ze heeft eigenlijk vanaf haar tiende altijd gezegd: als ik achttien word, wil ik voor het eerst een feest in de zomer geven”, aldus koning Willem-Alexander. “Dat was altijd al de bedoeling, om in de zomer een feest te geven. Ze had het zo gehad met twee dagen na Sinterklaas jarig zijn.”

Over de invulling van het feest vertelt het koningspaar niets. “We moeten gewoon even stilstaan bij het feit dat Amalia achttien is geworden”, aldus koningin Máxima.

In december werd de verjaardag van Amalia al gevierd voor een select groepje mensen in de tuin van paleis Huis ten Bosch. Dat zorgde voor ophef, omdat er 21 gasten waren. Het kabinet adviseerde iedereen vanwege de coronacrisis om thuis maximaal vier mensen uit te nodigen.