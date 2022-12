Prinses Amalia viert negentiende verjaardag

Prinses Amalia is woensdag jarig. De Prinses van Oranje viert haar negentiende verjaardag, maar doet dat niet in de schijnwerpers. De verjaardag van de troonopvolgster is een privéaangelegenheid.

Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria, zoals Amalia voluit heet, werd op 7 december 2003 geboren in Den Haag. Ze is de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima en daarmee troonopvolgster. Amalia groeide op de Eikenhorst op landgoed De Horsten in Wassenaar op. Begin 2019 verhuisde het gezin naar Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

In september begon de prinses aan haar studie Politics, Psychology, Law and Economics aan de Universiteit van Amsterdam. Eigenlijk zou ze ook op kamers in Amsterdam gaan, maar in oktober maakten koning Willem-Alexander en koningin Máxima bekend dat hun dochter het huis niet uit kan vanwege bedreigingen. Ze woont dan ook nog steeds thuis. Máxima zei dat de bedreigingen rond de prinses “enorme consequenties” voor haar leven hebben. “Ze is het huis niet uit. Dat betekent dat ze niet in Amsterdam woont, dat zij ook niet echt naar buiten kan. De consequenties zijn heel moeilijk voor haar. Het is voor haar geen studentenleven zoals anderen dat hebben”, aldus de koningin.

Het afgelopen jaar heeft Amalia kennisgemaakt met de drie onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht. Ter gelegenheid van haar achttiende verjaardag bezocht ze de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Marine. Ze vloog onder meer in een F-16, bestuurde een onderzeeboot en praatte met militairen. In januari staat haar eerste officiële reis met haar ouders op de planning naar de Caribische eilanden.

Passies

Vorig jaar zag de verjaardag van Amalia er een stuk anders uit. Ze werd toen achttien jaar en was vanaf toen officieel oud genoeg om haar vader koning Willem-Alexander op te volgen. De dag na haar verjaardag werd de prinses binnengeleid in de Raad van State, de onafhankelijke adviseur van de regering en het parlement over wetgeving en het bestuur en de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. Officiële taken binnen die functie vervullen doet ze echter voorlopig nog niet: de komende jaren focust ze vooral op studeren.

Als het aan Amalia ligt, duurt het nog even voor ze de troon bestijgt. Mocht haar vader iets overkomen, dan zal ze haar moeder vragen om de rol van staatshoofd een aantal jaar op zich te nemen. Amalia wil ook wel officiële koninklijke taken verrichten tijdens haar studietijd, maar de focus ligt de komende jaren toch vooral op studeren en haar twee grote passies: muziek maken en rijden op haar paard Mojito.