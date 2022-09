Prinses Amalia voor het eerst gastvrouw bij diner Raad van State

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia hebben woensdagavond de leden van de Raad van State een diner aangeboden. Het was voor de prinses de eerste keer dat ze gastvrouw was van het tweejaarlijkse diner op Paleis Noordeinde in Den Haag.

Amalia nam eind vorig jaar, een dag na haar achttiende verjaardag, zitting in de Raad van State. Ze werd door haar vader binnengeleid, zoals dat officieel heet. Het was haar eerste officiële plechtigheid als prinses.

De prinses heeft naast haar moeder een plek in de Afdeling advisering, waar ze kennis kan opdoen over wetgeving en het staatsrecht en zich zo kan voorbereiden op haar toekomstige taak als staatshoofd. De Afdeling advisering geeft onder meer advies over alle wetsvoorstellen van de regering, adviseert over de Miljoenennota en wetsvoorstellen die Tweede Kamerleden indienen en toetst het klimaatbeleid van de regering op basis van de Klimaatwet. De prinses en koningin kunnen deelnemen aan vergaderingen, maar hebben in de praktijk geen betrokkenheid of stemrecht.