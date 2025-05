Prinses Anne bedankt ziekenhuispersoneel in Liverpool na incident

Prinses Anne heeft dinsdag een bezoek gebracht aan Royal Liverpool University Hospital in Liverpool. Zij deed dat naar aanleiding van het incident maandag in de stad, waarbij een auto inreed op een menigte die was afgekomen op de parade ter ere van Liverpools landskampioenschap.

De zus van koning Charles bedankte de verpleegkundigen, specialisten en paramedici voor de verzorging van de 47 gewonde slachtoffers. Ze bedankte ook vertegenwoordigers van de brandweer uit de regio Merseyside en de voetbalclub.

Medisch personeel vertelde aan prinses Anne dat ze “ontzettend veel geluk” hadden gehad dat er niet meer ernstige verwondingen waren. De hulpverleners vertelden haar ook dat de planning voor grote incidenten die dag in werking trad en dat de procedures goed functioneerden.

De prinses zou dinsdag sowieso al in Liverpool zijn om een bezoek te brengen aan het Cunard-schip Queen Anne, dat maandag was aangekomen als onderdeel van de 185-jarige jubileumviering van de rederij.