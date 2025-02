Prinses Anne bezoekt ziekenhuis waar ze in 2024 werd opgenomen

De Britse prinses Anne heeft donderdag een bezoek gebracht aan het Southmead Hospital waar ze vorige zomer werd opgenomen met een hersenschudding. Op sociale media deelt Buckingham Palace foto’s van het bezoek van de 74-jarige zus van koning Charles.

Anne bracht een bezoek aan het ziekenhuis in Bristol om het personeel dat haar verzorgde te bedanken. Het ziekenhuis biedt niet alleen zorg aan mensen uit de buurt, maar dient onder meer ook als een belangrijk onderzoekscentrum. Tijdens haar bezoek ging Anne langs op de intensive care en bracht ze een bezoek aan de gebedsruimte van het ziekenhuis. Ook sprak ze met personeel en patiënten.

Prinses Anne werd vorig jaar juni opgenomen in het ziekenhuis met een hersenschudding. Deze had ze opgelopen tijdens het wandelen op haar landgoed Gatcombe Park in Gloucestershire. Volgens Britse media waren haar verwondingen veroorzaakt door een paard.