Prinses Anne bij Remembrance Day in Staffordshire

Prinses Anne was zaterdag bij een herdenkingsdienst voor oorlogsslachtoffers in Staffordshire. De dienst was ter ere van Remembrance Day, de dag waarop in het Verenigd Koninkrijk de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog en alle andere oorlogen worden herdacht.

De herdenking was bij het nationaal monument Armed Forces Memorial. Jaarlijks wordt twee minuten stilte gehouden op Remembrance Day. Op foto’s is te zien hoe Anne langs de muur met namen van slachtoffers loopt.

Prinses Anne werd dit weekend aangesteld als voorzitter van The Commonwealth War Graves Commission. Deze organisatie is verantwoordelijk voor het onderhoud van graven en militaire begraafplaatsen van mensen in de gemenebestlanden, die zijn gestorven tijdens de twee wereldoorlogen.