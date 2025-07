Prinses Anne en prinses Claire leggen krans in Ieper

De Britse prinses Anne en de Belgische prinses Claire zijn maandag aanwezig geweest bij de heropening van de Menenpoort in Ieper. De zus van koning Charles en de schoonzus van koning Filip legden daar allebei een krans.

De Menenpoort is de afgelopen twee jaar grondig gerestaureerd. Bij de poort worden de 54.000 soldaten van het Gemenebest herdacht die tijdens de Eerste Wereldoorlog in België sneuvelden. Om 20.00 uur klinkt daar iedere avond de Last Post als eerbetoon aan de geallieerde soldaten.

Claire vertegenwoordigde koning Filip, die maandagavond in Zwitserland aanwezig is bij het EK-voetbalduel tussen Spanje en België. Anne was bij de heropening aanwezig als voorzitter van de Commonwealth War Graves Commission.