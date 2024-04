De Britse prinses Anne heeft een bezoek gebracht aan het nieuwste fregat van de Royal Navy. Het Britse hof deelt foto’s van het bezoek via X.

Het nieuwe schip, HMS Venturer genaamd, is momenteel in aanbouw in de Schotse plaats Rosyth.

Als sponsor van het schip kreeg Anne een rondleiding door de montagefaciliteit en ontmoette ze enkele medewerkers die aan het schip werken. Als sponsor ontvangt Anne geregeld updates over de bouw van het schip.