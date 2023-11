Prinses Anne krijgt speciale rol tijdens opening Brits parlement

Prinses Anne krijgt tijdens de opening van het Britse parlementaire jaar dinsdag een speciale rol. Dit als beloning voor haar jarenlange trouw aan haar broer koning Charles, meldt de Britse krant The Mirror.

Anne krijgt de zogenoemde rol van Gold-Stick-in-Waiting. Die rol vervulde Anne ook tijdens de kroning van Charles in mei. De Gold-Stick-in-Waiting zorgt voor de veiligheid van de koning.

Charles en Camilla zitten dinsdag in de Diamond Jubilee State Coach, dezelfde koets als waar zij met de kroning in werden vervoerd. Anne zit in een andere koets achter het koningspaar. Charles houdt tijdens de opening van het parlementaire jaar een toespraak.