Prinses Anne naar landbouwshow in Yorkshire

Prinses Anne was dinsdag op de Great Yorkshire Show in Yorkshire, in Noord-Engeland. Het evenement is ieder jaar op de tweede dinsdag van juli en viert alle facetten van de landbouw in het Verenigd Koninkrijk.

Een belangrijk onderdeel van het evenement is de wedstrijd voor het mooiste dier. Boeren kunnen hun beste vee meenemen naar Yorkshire om te strijden om de titel. Anne sprak met een aantal van de kandidaten.

Op Twitter deelt het Britse hof een paar foto’s van Anne op de beurs. Daarop is te zien dat ze koeien aait, met een jurylid praat en uitleg krijgt over een varken. Met het evenement wordt aandacht gevraagd voor het Britse plattelandsleven.