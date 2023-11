Prinses Anne neemt beplanting in tuin zeer serieus

De Britse prinses Anne neemt de beplanting in haar tuin heel serieus. In gesprek met The Telegraph vertelt The Princess Royal dat ze goed nadenkt over welke planten ze waar in haar tuin zet.

Anne leeft met haar partner, Timothy Lauwrence, in Gatcombe Park in Gloucestershire. “Waar wij wonen, groeien planten niet veel. Maar we hebben wel beuken”, aldus Anne. De jongere zus van koning Charles gaat dan ook na welke planten en bomen ze kan laten groeien in haar tuin. “Sommige kun je succesvoller kweken dan anderen.”

De plant die het meest voorkomt in de tuin bij de prinses thuis is Jakobskruid. “Veel mensen vinden het geweldige planten omdat vlinders er dol op zijn”, zegt ze. “Maar het is niet goed voor de paarden”, aldus Anne, omdat de plant giftig zou zijn voor de edele dieren. “Maar ik zou zeggen, haal niet al het Jakobskruid weg. Je moet het alleen niet laten groeien waar de paarden leven. Het gaat om een goed evenwicht.”

Bij Anne thuis zijn er naar eigen zeggen “veel” paarden, maar die zijn niet allemaal van haar. De prinses rijdt op haar paard wanneer ze kan.