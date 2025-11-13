Prinses Anne neemt plaats in vluchtsimulator van Airbus

Prinses Anne heeft donderdag in Singapore een bezoek gebracht aan een trainingscentrum van Airbus. De jongere zus van de Britse koning Charles nam daar plaats in een vluchtsimulator.

De prinses moest het op dat moment doen zonder haar man Tim Laurence, die zich in een aparte simulator bevond. Even later ging het gezelschap ook naar de nabijgelegen vestiging van Rolls-Royce. Daar nam ze van dichtbij een kijkje in een Trent-vliegtuigmotor. Ook tekende de prinses het gastenboek, dat in 2012 nog was getekend door prins William en zijn vrouw Catherine.

Anne en haar man zijn momenteel op een tweedaags bezoek aan Singapore. Het bezoek staat in het teken van 60 jaar diplomatieke betrekkingen tussen de landen. Singapore was sinds 1824 een Britse kolonie en is sinds 1965 onafhankelijk.