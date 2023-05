Prinses Anne over haar broer: Charles zal niet veranderen

Prinses Anne is niet bang dat koning Charles zal veranderen als hij straks officieel gekroond is. In een interview met het Canadese CBC News: The National vertelt de enige zus van Charles lachend dat hij “al even heeft kunnen oefenen”.

“Je weet wat je krijgt, want hij heeft al even kunnen oefenen. Hij zal niet veranderen, denk ik”, zegt de 72-jarige Anne over haar broer die op 6 mei wordt gekroond. “Hij vervult de rol op zijn eigen manier.”

Met de kroning krijgt koning Charles, die sinds het overlijden van zijn 96-jarige moeder Elizabeth in september al koning is, officieel de koninklijke macht. “Mijn moeder is heel lang koningin geweest. Je weet dat dit gaat gebeuren, maar toch denk je er niet vaak aan – mede omdat het koningschap draait om continuïteit.”

Daarmee doelt Anne op het feit dat haar moeder 70 jaar op de Britse troon heeft gezeten. Ze is in die tijd weinig veranderd en erg stabiel gebleven in haar taken, zo vindt haar dochter. De koningin had haar vaste maniertjes en bepaalde bezoeken die ze altijd aflegde. Door Britse media wordt daarom al flink gespeculeerd over hoe dat zal veranderen, nu Charles koning is. Dat is echter niet aan haar, vertelt Anne. “Voor de rest van ons is het meer een kwestie van: oké, we moeten onze manier van ondersteunen aanpassen. En dat gaan we doen.”