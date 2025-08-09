Prinses Anne poseert op nieuwe foto voor 75e verjaardag

Buckingham Palace heeft een nieuwe foto van prinses Anne vrijgegeven. Aanleiding is haar aanstaande 75e verjaardag.

De foto is gemaakt door hoffotograaf Chris Jackson voorafgaand aan het banket ter gelegenheid van het Franse staatsbezoek vorige maand op Windsor Castle. De jongere zus van koning Charles poseert samen met haar echtgenoot Timothy Laurence.

Anne wordt vrijdag 75 jaar. Haar verjaardag wordt niet gevierd met een groot feest. De prinses brengt de dag volgens The Telegraph door op haar zeilboot voor de westkust van Schotland.