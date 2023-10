Prinses Anne proeft ijs van ijszaak die mensen met kanker steunt

De Britse prinses Anne heeft donderdag een ijsje van de ijszaak Equi’s Ice Cream geproefd in het graafschap Lanarkshire in Schotland. De prinses hoorde tijdens het bezoek aan de ijszaak meer over de geldinzamelingsacties van de ijssalon voor Maggie’s Lanarkshire, een liefdadigheidsinstelling die gratis hulp biedt aan mensen met kanker.

De familie Equi maakt sinds 1922 ijs en zamelt sinds vijf jaar geld in voor Maggie’s Lanarkshire. De zus van koning Charles kwam een ijsje proeven in de zaak en ging met de familie in gesprek over hun inzet voor de instelling.

Maggie’s Lanarkshire, waarvan koningin Camilla voorzitter is, staat mensen met kanker en hun familieleden bij. Zo biedt de instelling onder meer gratis workshops, gericht op bijvoorbeeld stressmanagement.