Prinses Anne snijdt taart aan voor jubileum van ponyclub

Prinses Anne heeft tijdens een bezoek aan een manege in Londen een jubileumtaart aangesneden. De Wormwood Scrubs Pony Centre in Londen, waar kinderen paardentherapie kunnen volgen, bestaat 35 jaar.

De liefdadigheidsinstelling biedt paardrijles- en therapie aan aan kinderen en is gespecialiseerd in kinderen met speciale behoeftes en lichamelijke handicaps. Door de jaren heen is het ponycentrum van een stal met drie paarden uitgegroeid tot een volwaardige manege met zestien paarden en pony’s. Ook zijn er twee ezels aanwezig. Het centrum wordt gerund door een klein team van ervaren personeel, ondersteund door vrijwilligers.

Prinses Anne kreeg een rondleiding op de manege. Op foto’s van de bijeenkomst is te zien dat de jongere zus van koning Charles in het midden van de bak waarin normaal gesproken de paarden lopen, een taart aansnijdt die op een gedekt tafeltje is geplaatst. Ook sprak de prinses met medewerkers van het centrum.