Prinses Anne steunt en herdenkt kinderen in Oekraïne

Prinses Anne heeft dinsdag een onverwacht bezoek gebracht aan Oekraïne. Tijdens de ontmoeting met president Zelensky onderstreepte Anne haar steun namens het Verenigd Koninkrijk.

Twee dagen voor de komst van prinses Anne werd Kiev nog gebombardeerd door Rusland. Vanwege veiligheidsredenen was haar bezoek niet vooraf aangekondigd. Vergezeld door first lady Olena Zelenska bezocht de zus van koning Charles ook een monument voor de meer dan 650 omgekomen kinderen. De vrouwen plaatsten allebei een teddybeer bij de voet van het gedenkteken. “Zo’n beer had mijn dochter ook”, zei de prinses terwijl ze de andere knuffels bekeek.

Verder stond er een ontmoeting met vrouwelijke vertegenwoordigers van de politie en het leger op het programma. Zij vertelden de prinses over hun inzet bij de bescherming van vrouwen en kinderen. Bij een centrum dat kinderrechten beschermt, ontmoette Anne gezinnen die zijn teruggekeerd naar Oekraïne en hun leven weer proberen op te pakken.

Het was de tweede keer in korte tijd dat een lid van de Britse koninklijke familie naar Kiev afreisde. Enkele weken geleden deed ook prins Harry de Oekraïense hoofdstad aan. Harry richtte zich vooral op het steunen van gewonde oorlogsmilitairen.