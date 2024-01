Prinses Anne warm welkom geheten op Sri Lanka

De Britse prinses Anne kreeg woensdag een warm welkom bij aankomst in Sri Lanka. De jongere zus van koning Charles landde in de middag (lokale tijd) op het vliegveld in Colombo, waar een menigte met onder meer Britse vlaggetjes op haar stond te wachten.

Niet lang na aankomst stond de 73-jarige prinses al klaar om haar krabbel te zetten in een gastenboek. Later op de dag ging prinses Anne ook langs bij het hoofdkantoor van Save The Children in Colombo en bracht ze een bezoek aan het Lady Ridgeway-ziekenhuis.

De prinses en haar echtgenoot Tim Laurence zijn tot en met vrijdag in Sri Lanka. Het bezoek staat in het teken van 75 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Sri Lanka en het Verenigd Koninkrijk.