Prinses Anne was laatste 24 uur bij koningin Elizabeth

Prinses Anne was bij haar moeder koningin Elizabeth in de laatste 24 uur van haar leven. Anne reisde samen met de kist van haar moeder van Edinburgh naar Londen en bracht een statement naar buiten nadat het vliegtuig geland was. “Het was een eer en een voorrecht om haar te mogen vergezellen op haar laatste reizen.”

De 72-jarige prinses is blij dat ze bij de laatste momenten van Elizabeth in Balmoral Castle mocht zijn. Ze heeft ook alle loftuitingen na het overlijden van haar moeder als een steun beschouwd en dankt het publiek daarvoor.

Anne begeleidde de kist van haar moeder niet alleen op de vlucht naar Londen, maar ook tussen de verschillende huizen en kathedralen in Schotland waar die gestaan heeft. Volgens de BBC was het de wens van Elizabeth zelf dat haar enige dochter een belangrijke rol zou spelen bij de begeleiding van de kist. Niet alleen omdat Charles druk zou zijn met koninklijke verplichtingen, maar ook omdat Anne bekendstaat als de familierots, waar iedereen op kan bouwen.

Anne roemt in haar statement nog eens hoe belangrijk haar moeder was voor de Britse nationale identiteit. Ze sluit af met de woorden: “aan mijn moeder, de koningin, bedankt.”