Prinses Anne wenst Britse olympiërs veel succes

De Britse prinses Anne heeft al haar landgenoten die de komende weken actief zijn op de Olympische Winterspelen veel succes gewenst. In een videoboodschap op sociale media zegt de zus van koning Charles dat ze hoopt dat de atleten aan een “onvergetelijk” avontuur beginnen, wat niet alleen mooie herinneringen zal opleveren, maar ook nieuwe vriendschappen voor het leven.

“Nu jullie wedstrijden beginnen, weet dat jullie de steun van het hele land hebben. Namens ons allemaal wens ik jullie heel veel succes”, zegt Anne.

De prinses weet hoe het is om op de Spelen uit te komen. Ze was zelf de eerste Britse royal ooit die deelnam aan de Zomerspelen in 1976 in Montreal. Anne deed toen mee aan het paardensportonderdeel eventing, maar won geen medaille. Na haar carrière als amazone werd ze lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en voorzitter van de British Olympic Association.