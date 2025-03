Prinses Ariane dit jaar niet bij Koningsdag door studie

Prinses Ariane is vanwege haar studie dit jaar niet aanwezig bij de viering van Koningsdag in Doetinchem. Dat vertelde koningin Máxima tijdens het persgesprek na afloop van het staatsbezoek aan Kenia. Prinses Ariane studeert sinds de zomer van 2023 in Italië. Zij volgt daar een opleiding aan het United World College Adriatic.

“We zijn heel trots op haar. Maar ze zal tijdens haar verjaardag en ook daarna heel druk bezig zijn met haar eindexamens, dus ze zal er niet zijn op Koningsdag helaas”, aldus de koningin. “We zullen haar enorm missen. Maar ja, prioriteit is de studie. We hopen dat ze na haar diploma toch weer thuiskomt.” Het koningspaar laat weten dat het “heel goed” met Ariane gaat.

Ariane wordt op 10 april 18 jaar. De jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima is daarmee ook volwassen. “We hebben al een empty nest, dus dat is alleen maar een bevestiging daarvan”, zei Máxima over de aanstaande verjaardag van Ariane.