Prinses Ariane draagt nachtblauwe japon op eerste Prinsjesdag

Prinses Ariane is op haar eerste Prinsjesdag gekleed in een nachtblauwe japon met korte mouwen. Op haar hoofd draagt ze een bijpassende, kleine hoed. Over haar jurk draagt ze, net als haar moeder en zussen, het Ordelint en de Ster van het Grootkruis der Orde van de Nederlandse Leeuw. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst laten weten.

Koningin Máxima draagt een zeegroene japon in een licht transparante stof, met een bijpassende handgemaakte hoed. De japon is met glaskralen geborduurd en asymmetrisch gedrapeerd.

Prinses Amalia draagt een botergele japon met een asymmetrische sjaal, afgewerkt met franje aan de onderzijde. Door de sjaal is het Ordelint dat Amalia draagt moeilijk zichtbaar. De prinses van Oranje combineert de jurk met een bijpassende hoed, die diagonaal op haar hoofd is bevestigd.

Alexia

Prinses Alexia, voor wie het de derde keer is dat ze aanwezig is op Prinsjesdag, draagt een donker aubergine japon met één mouw met een bijpassend haaraccessoire.

Prinses Laurentien heeft een jurk aan van stretchcrêpe in poederkleur met een bijpassende handgemaakte fascinator van onder meer vintage sisalstro. Over de jurk draagt zij de versierselen behorend bij het Grootkruis in de Huisorde van Oranje.

Militaire Willems-Orde

Koning Willem-Alexander draagt net als zijn jongere broer prins Constantijn een jacquet met grijs vest. De koning draagt daarop het draaginsigne Ridder Militaire Willems-Orde. Constantijn draagt op zijn vest de bouton, een soort knoop, van het Grootkruis der Orde van de Nederlandse Leeuw.