Prinses Ariane gaat niet ‘zus achterna’ naar Wales

Prinses Ariane is niet van plan haar “zus achterna” te gaan naar het Atlantic College in Wales. Dat vertelde de 16-jarige prinses op Koningsdag in Rotterdam aan een verslaggever van RTL Nieuws.

Momenteel zit Ariane in het vierde jaar van haar middelbare school aan het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Na de zomer zou het daarom tijd kunnen zijn voor de overstap naar Wales.

“Ik ga niet mijn zus achterna naar Wales, nee”, aldus de jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. “Momenteel zit ik in de vierde en ik ben me nu aan het focussen op het nu. Daar ligt mijn focus nu op en dat is waar ik qua gedachten zit.”

Alexia gaat sinds september op voor haar Internationaal Baccalaureaat. Ze was donderdag niet aanwezig bij de viering van de 56e verjaardag van haar vader, omdat ze examens heeft.