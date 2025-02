Prinses Ariane heeft problemen met zicht door schermtijd

Prinses Ariane heeft problemen met haar zicht als gevolg van schermtijd. Dat vertelde koningin Máxima dinsdag bij de conferentie Kliks & Kwesties: Jong en Online in Amsterdam. Een woordvoerster van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bevestigde dat de ogen van Ariane moeite hebben met scherpstellen.

Tijdens de conferentie stond de tijd die kinderen en jongeren online doorbrengen centraal. De koningin ging onder meer in gesprek met jongeren, wetenschappers, bestuurders en experts op het gebied van de digitale leefomgeving. Vlak nadat een meisje aan het woord was gekomen over haar eigen socialemediagebruik, vertelde Máxima over de zichtproblemen van haar “jongste kind” en dat die “te maken hebben met schermtijd”.

Naar aanleiding van de problemen die Ariane met haar zicht ondervindt, is bij de koninklijke familie thuis gesproken over het gebruik van mobiele apparaten. Ariane, de jongste dochter van Máxima en koning Willem-Alexander woont momenteel niet thuis. Afgelopen zomer is zij met haar studie aan het United World College Adriatic in de Italiaanse stad Triëst begonnen.