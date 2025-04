Prinses Ariane komt vaker in de spotlights

Als jongste van de drie A’s is prinses Ariane het langst de ‘onbekende prinses’. Maar nu ze op 18 jaar wordt, gaat daar verandering in komen. Wat betekent deze bijzondere leeftijd voor de jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima?

Prinses Ariane mag zich gaan voorbereiden op wat vaker in de spotlights staan, nu ze op 10 april volwassen wordt. Haar hele jeugd heeft ze relatief beschermd doorgebracht, en heeft ze zich kunnen verschuilen achter haar oudere zussen Amalia en Alexia. 18 jaar worden betekent in het geval van de jongste Prinses der Nederlanden dat ze iets zichtbaarder zal zijn dan voorheen. Zo zal ze voor het eerst in een lange japon op Prinsjesdag haar twee oudere zussen vergezellen op het paleisbalkon, voorzien van het Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw, een van de twee ridderorden die haar vader haar verleent voor haar 18de verjaardag. 18 jaar worden betekent ook dat ze hoorbaarder wordt: deze zomer zal Ariane uitgebreid de media te woord staan tijdens haar eerste echte persgesprek, na afloop van de fotosessie. Dan zal Nederland ongetwijfeld meer te weten komen over ‘Ariaan’, zoals haar naam uitgesproken hoort te worden.

Triple-A

Het is 10 april 2007 wanneer de derde dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima in het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag ter wereld komt. Ze maakt het gezin compleet. Haar naam, Ariane Wilhelmina Máxima Inés, weerspiegelt niet alleen de Oranjetradities, maar ook haar Argentijnse wortels. ‘Na twee A’s wilden we de triple-A-rating vol krijgen’, grapt Willem-Alexander als hij zijn jongste gaat aangeven op het Haagse stadhuis. ‘We hebben daarom gezocht naar een mooie voornaam met een A.’ De twee daaropvolgende namen verwijzen naar overgrootouders: de moeder van Jorge Zorreguieta’s vader heette Máxima Blanca Bonorino, Wilhelmina was de overgrootmoeder via de vrouwelijke lijn van Willem-Alexander. Inés is Máxima’s jongere zus, die peettante wordt. Zij heeft dan ook een speciale rol tijdens de doop in de Haagse Kloosterkerk. Ook die keuze is symbolisch: Amalia wordt gedoopt in de Grote Kerk van Den Haag, waar heel wat Oranjegeschiedenis ligt, en Alexia in de Wassenaarse dorpskerk. Dat Ariane gedoopt wordt op de plek waar de familie vaak ter kerke is gegaan, laat zien dat Ariane is geboren als vierde in lijn voor de troon, na haar vader en twee zussen.

Kleine Ariane

Voor hun dochters willen Willem-Alexander en Máxima een zo normaal mogelijke jeugd, voor zover dat bestaat. Ariane groeit op in Wassenaar, waar Willem-Alexander en Máxima in de lente van 2003 Villa Eikenhorst op landgoed De Horsten hebben betrokken. Daags na haar 4de verjaardag in 2011 mag Ariane voor het eerst naar de plaatselijke Bloemcampschool. Met een huppeltje loopt de kleine prinses met haar roze rugzak door de gang. Amalia helpt met het vinden van haar naam bij de kapstokken. Eenmaal binnen vindt ze het wel spannend en kruipt ze in de armen van Máxima. ‘Un beso para mama?’ In het Spaans vraagt Máxima om een kusje, voordat zij en Willem-Alexander de klas verlaten. De dochters worden tweetalig opgevoed.

Altijd oppas

Wat Ariane nog meer onderscheidt van de meeste van haar klasgenootjes is dat zij thuis bijna permanent een kindermeisje om zich heen heeft. Eerst is Eveline van den Bent een belangrijke vaste waarde. Zij blijft in de buurt wanneer later de Argentijnse Paz Rodriguez Hunter wordt aangesteld als nanny van de drie A’s. Tijdens de vele buitenlandse reizen die de ouders van de prinsesjes maken, komen soms de Argentijnse grootouders logeren om een oogje in het zeil te houden en tijd met de kleinkinderen door te brengen. Eveline en Paz groeien uit tot vertrouwelingen van Ariane. Bij hen kunnen de prinsesjes niet alleen terecht om voor schoolwerk overhoord te worden, ook voor persoonlijke vragen en verhalen zijn ze een luisterend oor.

Anders dan andere kinderen

Maar waarin het leven van Ariane echt verschilt van dat van haar leeftijdgenoten: ze weet niet beter dan dat ze altijd beveiligers om zich heen heeft wanneer ze een stap buiten de deur zet. En twee keer per jaar staat ze met het gezin tegenover een persbataljon, als afspraak om in de vrije tijd met rust gelaten te worden. Amalia neemt als oudste vaak de voortrekkersrol. ‘Maak je geen zorgen. Je moet alleen maar glimlachen en de mensen antwoord geven en daarna kunnen we weer gaan spelen’, vertelt Máxima over de bemoedigende woorden van haar oudste dochter voor de jongste.

Gezondheidszorgen

Er zijn af en toe zorgen om de benjamin van de Eikenhorst. Enkele weken na haar geboorte wordt ze met een infectie aan haar luchtwegen in het Leids Universitair Medisch Centrum opgenomen en vier dagen behandeld op de afdeling neonatologie. In de kerstvakantie is het gezin in Argentinië, waar de acht maanden oude Ariane last krijgt van een lichte ontsteking aan de luchtwegen. Paparazzi springen voor de auto als het gezin wegrijdt bij een ziekenhuis in Bariloche. Doordat een Argentijnse fotografe volgens een persbureau ‘moord en brand’ schreeuwt als de beveiligers haar wegrukken, komen het voorval én de medische situatie van het prinsesje ook in de Nederlandse media terecht. Ruim een jaar later wordt Ariane opnieuw in het ziekenhuis opgenomen vanwege benauwdheid door een bovenste luchtweginfectie. Máxima zegt de volgende dag haar afspraken af, omdat ze ’s nachts bij haar dochtertje blijft waken.

Nieuwsgierige blik

Vanaf haar eerste jaren valt Ariane op door haar guitige glimlach en nieuwsgierige blik. Heel veel willen haar ouders niet kwijt over haar karakter of waarin ze uitblinkt op school. Zo proberen ze haar te beschermen in haar ontwikkeling, zonder dat ze door anderen steeds beschrijvingen van haar ouders teruggekaatst krijgt. Net als haar oudere zussen gaat ze eerst naar de Bloemcampschool in Wassenaar. Ook als het gezin naar Den Haag verhuist, als ze de Eikenhorst verruilen voor Paleis Huis ten Bosch, gaat de jongste prinses nog een tijdje op en neer, terwijl haar oudere zussen al naar de middelbare school gaan in Den Haag. Dat voorbeeld volgt Ariane ook, en ook zij gaat naar het Christelijk Gymnasium Sorghvliet. Voor de komst van Amalia jaren daarvoor werd het terrein al uitgebreid met camera’s, wat uiteindelijk ook ten goede komt voor de beveiliging van de jongste van de drie.

Liever niet typeren

Ook al hebben haar ouders het principe om hun kinderen niet te typeren, tijdens Arianes tienerjaren vertelt Máxima wel over haar: ‘Ze doet het heel goed op school, is heel lief en etherisch. Ze is heel vrouwelijk en heel krachtig. Ze heeft ongelooflijk veel talenten.’ Of die terug te vinden zijn in haar hobby’s, is niet bekend. ‘In haar vrije tijd houdt prinses Ariane zich bezig met hockey, gitaar spelen, dansen, tekenen, tennis en zingen’, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst op de website van het Koninklijk Huis. Het is de vraag hoe actueel dat is. Misschien zou ze net als andere leeftijdsgenoten eerder ‘chillen met vrienden’ antwoorden als haar naar haar hobby’s wordt gevraagd. Paardrijden is enkele jaren geleden van het lijstje gehaald en ingewisseld voor tennis. Dat kan ze ook ‘gewoon’ thuis doen, op Huis ten Bosch is immers een tennisbaan en ook een buitenzwembad, compleet met wellness.

Jaarlijkse afspraak erbij

Langzamerhand treedt ze tijdens fotomomenten en Koningsdag meer naar de voorgrond. Ze maakt een steeds zekerdere indruk. Het aantal momenten dat ze ‘moet’, is nog beperkt. Dat vindt ze ook ‘prima’, zegt ze als het haar in 2021 op Koningsdag wordt gevraagd. Net als Alexia kiest ze er na het vierde jaar gymnasium voor om naar het buitenland te gaan. Ze gaat naar de gerenommeerde internationale school United World College, om daar de laatste twee jaar van haar middelbare school te doen. Alexia volgde diezelfde opleiding in Wales, Ariane kiest voor UWC Adriatic, in het noorden van Italië, waar leerlingen uit meer dan tachtig landen samenkomen. Hier zet ze in relatieve vrijheid grote stappen naar haar volwassenheid. Veel komt er niet naar buiten van Arianes schooltijd. Wel zijn er op sociale media foto’s gedeeld van een zingende prinses op het toneel in het decor van Mamma Mia! Haar Italiaans is nog maar ‘così, così’, matigjes, geeft ze op Koningsdag in Emmen toe. ‘Het is een heel mooie ervaring, zeker’, vertelt ze voor de camera. ’Ik ben wel blij om terug te zijn, want ik miste mijn ouders wel.’ Het United World College wordt gezien als de kraamkamer voor wereldleiders van de toekomst; heel wat royals en latere politici gingen Ariane al voor. Maar wat haar ambities zijn, is nog niet duidelijk. Zodra ze 18 jaar is, zal ze ook deelnemen aan de persgesprekken tijdens de jaarlijkse zomerfotosessie en misschien meer vertellen over haar toekomstplannen.

Zus van de koningin

Hoewel de drie dochters zoveel mogelijk als gelijken opgroeien, is dat uiteindelijk een illusie: voor Amalia stond haar pad al vast vanaf haar geboorte. Zij wordt later koningin en moet zich daarop voorbereiden. Daarbij hoort een behoorlijk inkomen en de zekerheid dat er voor een riante woning zal worden gezorgd. Voor Ariane staat geen staatstoelage of paleis op de planning. Wel hebben de drie A’s met elkaar besproken dat ze Amalia zullen bijstaan als ze daar later om zal vragen. En voortaan heeft Ariane er een jaarlijkse afspraak bij: op de derde dinsdag van september stapt ze voor Paleis Noordeinde in de Galaglasberline, om naar de Troonrede van haar vader te gaan luisteren. Verder is Ariane vrij om haar toekomst zelf uit te stippelen. Althans, tot op zekere hoogte. Als lid van het Koninklijk Huis rust namelijk wel de last van de ministeriële verantwoordelijkheid op Arianes schouders. Hoe haar toekomst ook zal zijn, ze is geboren als kleindochter van een koningin, groeide op als dochter van een koning, en zal waarschijnlijk de geschiedenis ingaan als de zus van een koningin.