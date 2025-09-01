Prinses Ariane neemt net als zussen een tussenjaar

Prinses Ariane neemt een tussenjaar voor ze gaat studeren. Dat bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst na berichtgeving van Blauw Bloed en het AD. Daarmee volgt de prinses het voorbeeld van haar oudere zussen, Amalia en Alexia. Tijdens het tussenjaar wil Ariane werken en reizen.

Afgelopen juni deed de 18-jarige prinses voor het eerst mee met het jaarlijkse persmoment van de koninklijke familie. Destijds wist Ariane nog niet wat ze zou doen nadat ze haar Internationaal Baccalaureaat aan het United World College Adriatic in Triëst had gehaald. Het UWC Adriatic is een internationale middelbare school, waar leerlingen in twee jaar worden voorbereid op een studie aan de universiteit. Arianes diploma staat gelijk aan een vwo-diploma. Inmiddels is het academisch jaar begonnen.