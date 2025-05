Prinses Ariane rondt examens aan Italiaans college af

Prinses Ariane heeft de examens voor het Internationaal Baccalaureaat aan het United World College Adriatic afgerond. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst zaterdag. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn in Italië om de traditionele slotceremonie van het studiejaar bij te wonen. De resultaten van de examens worden begin juli verwacht.

Ariane studeert sinds de zomer van 2023 in Italië, waar zij haar schooltijd voortzette na het afronden van de vierde klas van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Het Internationaal Baccalaureaat is een internationaal onderwijsprogramma dat studenten voorbereidt op de universiteit. Het diploma staat gelijk aan dat van het vwo.

Op Instagram deelt het koninklijk huis zaterdag een foto van Ariane en haar ouders, gemaakt tijdens de Graduation and Academic Year Closing Ceremony. Op de foto poseert de 18-jarige prinses lachend tussen haar ouders. Het United World College Adriatic is gevestigd in het dorp Duino, in de buurt van de stad Triëst.