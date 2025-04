Prinses Ariane viert 18e verjaardag: alle prinsessen volwassen

Prinses Ariane is donderdag achttien jaar geworden. Daarmee zijn alle dochters van koning Willem-Alexander en koningin Máxima volwassen.

Ariane viert haar verjaardag donderdag in ieder geval niet met haar ouders. Koningin Máxima liet eerder al weten dat haar dochter druk is met haar studie aan het United World College Adriatic in Italië. “We zijn heel trots op haar. Maar ze zal tijdens haar verjaardag en ook daarna heel druk bezig zijn met haar eindexamens”, zei de koningin na afloop van het staatsbezoek aan Kenia. Over de verjaardag van haar dochter zei Máxima ook: “We hebben al een empty nest, dus dat is alleen maar een bevestiging daarvan.”

Met haar achttiende verjaardag veranderen er wat zaken voor de jongste dochter. Zo zal ze naar verwachting net als haar oudere zussen Amalia en Alexia op Prinsjesdag verschijnen en staat ze bij de interviews tijdens de jaarlijkse zomer- en winterfotosessies de pers te woord. Bij de fotosessie zelf was ze altijd al aanwezig, maar de dochters hoefden als minderjarigen nog geen vragen te beantwoorden.

Over prinses Ariane is verder weinig bekend, omdat ze met uitzondering van Koningsdag nog niet vaak in het openbaar verschijnt. Ook wil het koningspaar over hun dochters niet teveel kwijt, om hen te beschermen. Haar moeder zei in 2021 dat ze het heel goed deed op school. “Ze is ongelooflijk lief, etherisch, heel vrouwelijk en tegelijkertijd heel krachtig”, zei ze ook. “Ze heeft ongelooflijk veel talenten.”