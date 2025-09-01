Prinses Ariane voor het eerst bij Prinsjesdag

Prinses Ariane is deze maand aanwezig bij het voorlezen van de Troonrede op Prinsjesdag. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maandag. Het is voor de jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, die in april achttien werd, de eerste keer dat ze erbij is. De Troonrede wordt op 16 september voorgelezen in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

De aanwezigheid van Ariane werd al verwacht. Haar oudere zussen Amalia en Alexia debuteerden in de afgelopen jaren al na hun achttiende verjaardag op Prinsjesdag. Ariane verschijnt ook met de rest van de koninklijke familie op het balkon van Paleis Noordeinde.

Eerder op de dag werd bekend dat de prinses een tussenjaar neemt voordat ze gaat studeren.