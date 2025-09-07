Prinses Ariane zwemt door de gracht, koningspaar moedigt haar aan

Prinses Ariane heeft zondag in de Amsterdamse grachten meegedaan aan de Amsterdam City Swim. Dat is te zien op video’s op de Instagrampagina van het EO-programma Blauw Bloed. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren langs de kant aanwezig om hun jongste dochter aan te moedigen.

“Kom op, Ariane!”, roept koningin Máxima haar dochter toe, terwijl koning Willem-Alexander, met pet en zonnebril, zijn dochter met zijn mobiele telefoon filmt. “Ik dacht echt dat ik al verder was”, reageert Ariane, onherkenbaar met badmuts en grote zwembril, vanuit het water. In een volgende video is Ariane gefinisht, krijgt ze een medaille omgehangen en wordt ze geknuffeld door haar ouders.

Amsterdam City Swim is een jaarlijks zwemevenement waarmee geld wordt opgehaald voor Stichting ALS Nederland. De route is 2 kilometer lang. De 18-jarige Ariane trad met haar deelname in de voetsporen van haar moeder, want ook koningin Máxima deed al eens mee. Zij sprong in 2012 voor het goede doel de Amsterdamse grachten in.