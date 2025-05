Prinses Astrid in juni op bezoek bij keizer Naruhito

Prinses Astrid van België en haar man prins Lorenz brengen van 5 tot 11 juni een officieel bezoek aan Japan. Het stel vertegenwoordigt koning Filip, de broer van Astrid.

Astrid en Lorenz brengen tijdens hun bezoek aan Japan onder meer een bezoek aan de World Expo in Osaka. Op 10 juni worden zij ontvangen in het keizerlijk paleis in Tokio door keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan. Ook staat een ontmoeting met kroonprins Fumihito en kroonprinses Kiko op het programma.

Op 8 juni brengen Astrid en Lorenz een bezoek aan Nagasaki, dat in 1945 door de tweede Amerikaanse atoombom werd getroffen. Zij leggen daar een bloemenkrans bij het Vredesmonument.