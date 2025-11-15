Prinses Astrid: mijn ouders hebben ‘recht op een pensioen’

Prinses Astrid, de zus van de Belgische koning Filip, vindt dat haar ouders “recht hebben op een pensioen”. Dat zei de prinses zaterdagochtend tegen koningshuisverslaggever Wim Dehandschutter die haar vroeg waarom haar ouders niet bij de viering van Koningsdag aanwezig waren.

Astrid wees op de hoge leeftijd van koning Albert (91) en koningin Paola (88). “Het begint te tellen”, vertelde ze. Ook bevestigde de prinses aan Dehandschutter dat het “goed” gaat met haar ouders en dat ze hen “dikwijls” aan de telefoon spreekt.

Op 15 november is de Belgische koninklijke familie traditiegetrouw bij een dankdienst in de Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal in Brussel. Dit jaar gaven alleen prinses Astrid, prins Laurent en prinses Claire acte de présence. Koning Filip is nooit bij de viering van Koningsdag. Volgens het Belgische hof is dat omdat de vorst zichzelf niet kan vieren.