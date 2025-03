Prinses Astrid ontmoet biatleten in Holmenkollen

De Noorse prinses Astrid heeft twee biatleten ontmoet tijdens de wereldkampioenschappen biatlon in de Noorse plaats Holmenkollen. Het Noorse hof deelt ook een foto van de ontmoeting met Johannes Thingnes Bø en Sturla Holm Lægreid.

Astrid bedankte Bø voor zijn jarenlange inzet voor de biatlon in Noorwegen. “Het is zo jammer dat jij en je broer stoppen. Want wie gaan jullie opvolgen?”, aldus de prinses. Bø is de jongere broer van olympisch- en wereldkampioen Tarjei Bø, die niet aanwezig was vanwege ziekte. Daarop wees hij naar zijn collega Lægreid. “We hebben een aantal goede atleten, waaronder deze hier”, aldus Bø.

De biatlon is een skiwedstrijd waarbij de deelnemers op een aantal punten met een geweer op een doel moeten schieten. Een week geleden vond het Skifestival plaats in Holmenkollen, waar meerdere Noorse royals bij aanwezig waren. Naast Astrid verschenen onder meer kroonprins Haakon, koningin Sonja en de Deense koningin Margrethe in de koninklijke loge.