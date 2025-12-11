Prinses Astrid stopt met economische missies om gezondheid

De Belgische prinses Astrid stopt met het leiden van economische missies. De jongere zus van koning Filip legt haar rol neer om gezondheidsredenen, heeft het Belgische hof bekendgemaakt. Het paleis meldt niet waar de 63-jarige Astrid last van heeft.

Astrid vertegenwoordigde de koning in twaalf jaar tijd tijdens 24 buitenlandse missies.

“Op advies van haar artsen wil zij deze rol nu neerleggen om gezondheidsredenen, die haar niet langer toelaten de vereisten van deze functie volledig te vervullen”, stelt het hof. Filip heeft haar verzoek ingewilligd en “dankt haar oprecht voor haar jarenlange, genereuze en enthousiaste inzet voor de Belgische buitenlandse handel. Hij wenst haar alle beterschap toe”.

Toekomstige missies worden voorlopig geleid door koningin Mathilde. Zodra toekomstig troonopvolger prinses Elisabeth klaar is met haar studie, neemt zij die taak over.