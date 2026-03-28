Prinses Astrid van Noorwegen herstelt van longontsteking

De 94-jarige Noorse prinses Astrid is aan het herstellen van een longontsteking. Dat heeft het Noorse hof bevestigd aan persbureau NTB. Vrijdag werd door diverse media gemeld dat de prinses was opgenomen in het ziekenhuis.

“We kunnen mededelen dat prinses Astrid een longontsteking heeft gehad, maar dat ze nu aan de beterende hand is,” laat communicatiedirecteur Guri Varpe weten. De prinses zal zich de komende tijd richten op rehabilitatie en rust houden. Of de prinses nog steeds in het ziekenhuis verblijft, wil het paleis niet bevestigen.

De krant Se og Hør deelde vrijdag mee dat de zus van koning Harald was opgenomen in het Rikshospitalet in Oslo en publiceerde foto’s van het koningspaar dat haar in het ziekenhuis bezocht.

Eerder deze maand maakte het hof bekend dat Astrid niet kon deelnemen aan het staatsbezoek van het Belgische koningspaar aan Noorwegen.